O governo do Japão tem bolsas de estudos para brasileiros que desejem estudar em escolas ou universidades japonesas. As inscrições são grátis e devem ser feitas até o dia 28 de maio no Consulado Geral do Japão em São Paulo.

Para saber os requisitos necessários para conseguir a bolsa, clique aqui.

As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (11)3254-0100 (r. 356) ou pelo e-mail cgjcultural5@arcstar.com.br .