Japão inscreve brasileiros que querem bolsa para fazer pós do outro lado do mundo

O governo do Japão abre nesta terça-feira, dia 4, o período de inscrições para brasileiros que querem fazer pós-graduação em universidades públicas japonesas com uma bolsa de estudos.

A bolsa, mensal, é de 152 mil ienes (cerca de R$ 3 mil) por um período de até dois anos de estudos. Os selecionados são isentos de taxas escolares e têm direito a passagem de ida e de volta.

Para quem vai ficar dois anos do outro lado do mundo, a partida é em abril de 2011. Para os selecionados para programas de um ano e meio, a viagem está marcada para outubro de 2011.

Todos os candidatos terão de fazer exame de proficiência em japonês e/ou inglês, apresentar documentos e passar por entrevista.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de maio e podem ser feitas no Consulado Geral do Japão em São Paulo (Avenida Paulista, 854, região central), das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

Para mais informações, acesse o site do consulado.