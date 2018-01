Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania. Dartmouth, Brown e Cornell. Essas são as oito universidades que compõem a Ivy League, nome que vem de uma antiga liga esportiva. Ivy League virou sinônimo das mais veneráveis instituições de ensino dos Estados Unidos. Estudar nelas é sinal de status no país da meritocracia e o sonho de muitos adolescentes, como mostra reportagem de Gustavo Chacra no Estadão.edu.

Gustavo sabe do que fala. Fez mestrado em Columbia, em Nova York, e até integrou a equipe de pólo aquático da universidade. Num dia, antes de uma partida contra a New York University (NYU), perguntou a um dos colegas de time se ele considerado entrar na NYU, uma das instituições de ensino mais conceituadas dos EUA, antes de se decidir por Columbia. “A NYU é ok, mas não é uma Ivy League. Estudei a minha vida toda para entrar num lugar como Columbia”, respondeu Alexis, um americano fluente em grego e russo, criado no elitista Upper East Side, em Manhattan.