Itaú Unibanco abre inscrições para Programa de Trainee 2013

O processo seletivo para o Programa Trainee Itaú Unibanco 2013 está aberto com a intenção de recrutar jovens graduados entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012. As inscrições podem ser realizadas de 17 de julho a 02 de setembro pelo www.itau.com.br/carreira .

Com 18 meses de duração, o programa está alinhado às estratégias do banco de atrair e desenvolver de forma acelerada jovens talentos e transformar alto potencial em performance diferenciada.

Este ano, o programa conta com 70 vagas e os trainees com performance diferenciada serão contemplados com formação internacional em uma das melhores escolas de negócios do mundo, além de um programa de Coaching estruturado.

Para se candidatar, é preciso preencher alguns requisitos, como ter graduação em uma entre 19 áreas: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Atuarias, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharia, Estatística, Física, Marketing, Matemática, Propaganda e Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Relações Públicas, Ciências da Computação, Sistemas de Informação Análise e Desenvolvimento de Sistemas). Além disso, é cobrado inglês avançado e disponibilidade para morar em São Paulo, já que as vagas são para trabalhar nos pólos administrativos do banco na capital.

O processo seletivo inclui cinco fases que começam pela triagem de currículos, passando por testes online, oficinas em grupo e entrevista individual, terminando na entrevista com diretores e vice-presidentes do Itaú. Na última edição, foram mais de 31 mil inscritos, que preencheram 87 vagas.

“Estamos constantemente em busca de novos talentos, alinhados com nossos valores, com muito brilho nos olhos, energia, capacidade de realização, espírito empreendedor e potencial para liderança de projetos e pessoas”, afirma Marcelo Orticelli, diretor da Área de Pessoas do Itaú Unibanco.