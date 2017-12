ITA: último dia de provas

Hoje é o último dia de provas do ITA, com testes de química. São 20 questões de múltipla escolha e 10 questões dissertativas. Os candidatos não podem tirar notas menores que 40 em nenhuma prova (a pontuação vai de 0 a 100).

A instituição não vai divulgar a classificação dos candidatos no vestibular, nem aceita pedidos de revisão.

Atenção ao calendário:no dia 22, o ITA divulga os gabaritos oficiais da parte objetiva. No dia 30 de dezembro será divulgada a classificação no exame de escolaridade. Em 24 de janeiro, os candidatos deverão se apresentar no Instituto.

Mias informações no site.