ITA: professora comenta prova de inglês desta quarta

Nesta quarta-feira o Instituto de Tecnologia Aeronáutica aplicou o 2º dia de prova do seu processo seletivo. Hoje foram avaliados inglês e português.

Para a professora de inglês do cursinho Objetivo Cristina Armaganijan, a avaliação exigia muita interpretação de texto e vocabulário que ia do nível médio ao difícil. “Foi uma prova detalhista; as alternativas, apesar de serem em português, exigiam muito do candidato, porque eram todas muito próximas, demandavam precisão na resposta”, disse.

A prova segue até sexta-feira. O gabarito das questões objetivas será divulgado no dia 22. A divulgação dos classificados será dia 30.

