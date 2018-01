O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou na manhã desta quinta-feira, 30, a lista de convocados em primeira chamada do vestibular 2011.

Os 120 candidatos listados deverão se apresentar no ITA às 10 horas do dia 23 de janeiro, no Auditório Francisco Lacaz Neto, no câmpus do ITA/DCTA.