ITA deve anular uma questão de química, diz professor

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

O ITA deve anular a questão 15 da prova de química, aplicada nesta sexta-feira. A opinião é do professor Sérgio Teixeira Bignardi, do Objetivo. “Para chegar à resposta certa, o aluno deve aceitar um nox [número de oxidação] totalmente errado”, conta. O professor também reclamou da questão 20, porque o aluno deveria saber de cor a constante de ionização da água a 60º C, quando o normal é que se saiba aos 25º C. O número não era fornecido na prova.

“Como todos os anos, foi uma prova terrível, de altíssimo nível”, considera Bignardi. “Como previsto no próprio programa do ITA, o aluno deve ter um conhecimento muito além do Ensino Médio”. A prova do ITA é considerada um dos vestibulares mais difíceis do País, senão o mais difícil.

