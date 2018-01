ITA: confira prova comentada de química e opinião de professor

Nesta sexta-feira o Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) aplicou o 4º e último dia de prova do seu processo seletivo, no qual foi avaliado química. Para o professor do cursinho Objetivo Antônio Hélio Checchia, a prova foi abrangente e teve, na maior parte, questões de nível difícil. “Também foi muito trabalhosa, porque tinha 20 testes, mas em cada um dele tinha uns 5 itens”, disse.

Confira aqui a prova comentada de química

O gabarito das questões objetivas será divulgado no dia 22. A divulgação dos classificados será dia 30. Mais informações no site do ITA.