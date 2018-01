ITA abre inscrições para 110 vagas em cursos de Engenharia

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) abriu nesta segunda-feira, 8, inscrições para o vestibular 2017. O ITA oferece 110 vagas em cursos de Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica.

As provas – de Física, Inglês, Matemática, Português e Química – serão realizadas nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro em 23 cidades brasileiras. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 15 de setembro. É cobrada taxa no valor de R$ 140.

Podem se inscrever brasileiros natos de no máximo 23 anos completos até o dia 31 de dezembro deste ano. O candidato deve ter concluído ou estar concluindo o ensino médio em 2016.