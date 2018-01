Istituto Europeo di Design abre inscrições para cursos em SP

O Istituto Europeo di Design (IED), instituição educacional com mais de 40 anos de atuação nas áreas de Design, Moda e Artes Visuais, já está recebendo inscrições para o vestibular 2011, que oferece 325 vagas em seis cursos de graduação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro. A prova será no dia 23, das 14h às 17h.

A taxa é de R$ 50 para os candidatos que se inscreverem pelo site do IED. O estudante que preferir se inscrever no Departamento de Informação e Orientação da faculdade estará isento da taxa da taxa. Ele pode agendar a visita pelo telefone (11) 3660-8000.

O IED fica na Rua Maranhão, 617, Higienópolis, região central de São Paulo.

São oferecidas:

– 75 vagas (25 por turno) para o curso de Design de Produto

– 25 vagas (matutino) para o curso de Design de Interiores

– 100 vagas (50 matutino, 25 vespertino e 25 noturno) para o curso de Design de Moda

– 25 vagas (vespertino) para o curso de Produção Joalheira

– 75 vagas (25 por turno) para o curso de Design Gráfico

– 25 vagas (vespertino) para o curso de Produção Multimídia

A avaliação é composta por duas provas, aplicadas no mesmo dia: a primeira será uma Redação e a outra, Expressão e Criatividade (competências e habilidades do candidato, exigidas em cada curso ou área do saber sobre Cultura Brasileira, Conhecimentos Gerais e Ciências Humanas).

Os candidatos com nota equivalente a 5,0 na redação do Enem estarão dispensados das provas (até o limite de 20% do total de vagas por curso). Para que a nota seja utilizada, é necessário preencher a ficha de inscrição no site e no dia da matrícula e, além dos documentos necessários, apresentar o boletim individual de resultados do Enem.