Estão abertas as datas do processo seletivo do Istituto Europeo di Design para o segundo semestre, nos cursos de Design de Produto, Design de Interiores, Design de Moda, Produção Joalheira, Design Gráfico e Produção Multimídia.

O processo seletivo é agendado e o candidato poderá optar pelo dia de fazer a prova (8, 10 e 29 de junho).

Para saber mais sobre os cursos e sobre o vestibular, confira o site do instituto.