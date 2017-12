Instituto oferece bolsas de estudo a talentos acadêmicos da rede pública

Estão abertas até o dia 9 de agosto as inscrições para o processo seletivo do Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), que concede bolsas de estudo nas melhores escolas particulares do Rio e de São Paulo a alunos talentosos da rede pública.

Para participar, é necessário estar no 7º ou no 9º ano do ensino fundamental, estar dentro da faixa etária adequada aos respectivos anos letivos, nunca ter repetido o ano escolar e ser proveniente de família com renda por pessoa de no máximo dois salários mínimos.

As inscrições podem ser feitas pelo aluno ou por seu professor no site www.ismart.org.br. A seleção é dividida em cinco etapas: teste online, prova presencial, entrevista individual, visita domiciliar e dinâmica de grupo.

Os estudantes matriculados no 7º ano podem se candidatar ao Projeto Alicerce, que oferece gratuitamente um curso preparatório de dois anos para as provas de seleção para cursar o ensino médio nas escolas parceiras do projeto: Bandeirantes, Objetivo e Santo Américo, em São Paulo; Objetivo e Poliedro, em São José dos Campos, no interior de São Paulo; pH e São Bento, no Rio de Janeiro. Ao passar no processo seletivo do colégio escolhido, o aluno ganha bolsa durante todo o ensino médio.

Já os alunos que estão cursando o 9º ano do ensino fundamental podem participar do programa Bolsa Talento, que oferece a oportunidade de cursar o ensino médio nos seguintes colégios: Arquidiocesano, Etapa, Lourenço Castanho, Móbile e Objetivo, em São Paulo; Sidarta, em Cotia, na Grande São Paulo; Uirapuru, em Sorocaba, no interio de São Paulo; e pH, no Rio de Janeiro.

Em ambos os projetos, o Ismart oferece uniforme, material escolar, alimentação e transporte, além do pagamento da mensalidade. Ao concluírem o ensino médio, os bolsistas ainda podem ganhar bolsa-auxílio de um salário mínimo para cursar a faculdade, se aprovados nos vestibulares de excelência.

Mais informações: www.ismart.org.br.