Isitec oferece primeira graduação em Engenharia de Inovação no País

O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia (Isitec) terá, a partir de 2015, a primeira graduação em Engenharia de Inovação do Brasil.

As inscrições para o processo seletivo para ingressar na primeira turma – a ser iniciada em 2015 – estão abertas até o dia 5 de Janeiro de 2015 e podem ser feitas pelo site da instituição (http://www.isitec.org.br/page/processo-seletivo/MS00). Os interessados também podem agendar uma visita monitorada para conhecer as instalações do Instituto.

O Isitec e a proposta do curso de Engenharia de Inovação foram criados em 2011 pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Ambos foram credenciados e autorizados pelo MEC em 2013.

A criação do curso, de acordo com a instituição, “deve-se ao déficit na demanda por engenheiros para atuar em projetos de desenvolvimento nacional e também global, que estejam capacitados a identificar e a liderar processos de inovação”.

Serviço

Início das aulas: 23 de fevereiro de 2015.

Processo seletivo: contará com três fases: aptidão lógica, redação e ENEM.

Inscrições: de 01/10/14 até 05/01/15

http://www.isitec.org.br/page/processo-seletivo/MS00