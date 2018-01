Isenção de inscrição no vestibular da Unifesp

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu inscrições para pedidos de isenção da taxa de inscrição do vestibular, que será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro.

Candidatos aos sete cursos que vão utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas como parte do processo seletivo devem fazer o pedido no site http://vestibular.unifesp.br. Os outros 19 cursos vão utilizar o Enem como prova única. O Enem é obrigatório para todos os candidatos, e as inscrições para o exame podem ser feitas até 17 de julho no site do Enem 2009.

Para concorrer ao benefício da isenção, o estudante deve ter concluído o Ensino Médio até o fim de 2009 em instituição pública ou particular com bolsa de estudo integral e ter renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 465,00 per capita.

O resultado do pedido será divulgado oficialmente, às 16h do dia 31 de agosto, exclusivamente pelo site do vestibular da Unifesp.

O candidato beneficiado deve efetivar sua inscrição no vestibular pela internet, de 1 a 30 de setembro.