ISE Vera Cruz recebe artigos para revista acadêmica

O Instituto Superior de Educação (ISE) Vera Cruz dá início ao processo de seleção de textos para a segunda edição da Revista Veras, lançada em maio pela instituição. O prazo final para envio do material, que será publicado na edição de novembro, é até 31 de julho. Todos os textos enviados serão submetidos a avaliação e aprovação do conselho editorial da revista. Vale lembrar ainda que não é necessário ser escritor ou profissional da área pedagógica para colaborar com artigos.

Com veiculação digital, a Revista Veras está aberta a todos os profissionais interessados em aprofundar temas referentes ao cenário da educação. A publicação tem periodicidade semestral e traz, por meio de diversos autores, reflexões ligadas a diferentes aspectos da relação ensino-aprendizagem, propondo debates sobre temas contemporâneos relacionados ao vasto mundo educacional.

A revista está indexada em base de dados nacionais e internacionais pelo ISSN (International Standard Serial Number) 2236-5729, que funciona também como um parâmetro para o controle de qualidade de revistas científicas.