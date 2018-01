IPT encerra na quarta inscrições para 117 vagas de estágio remunerado

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) encerra amanhã (quarta, 14) as inscrições para processo de seleção para 117 vagas de estágio remunerado. As vagas são para estudantes de curso de nível superior e técnico em diversas áreas, de Administração a Técnico Têxtil, passando por Biologia, Geografia e Engenharias, dentre outras.

As inscrições devem ser feitas no endereço http://www.ipt.br/trabalhe/estagio/inscricoes.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: Conhecimentos Específicos e Entrevista Técnica. O conteúdo programático das avaliações obedecerá à grade curricular, determinada pelo Ministério da Educação (MEC), do curso em formação.

As vagas fazem parte do programa IPT Novos Talentos, que busca criar oportunidades para os estudantes terem contato com situações profissionais reais.