IPT abre inscrições para programa de estágio

Começou hoje as incrições para o programa de estágio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). São 37 vagas remuneradas a estudantes do ensino superior e técnico de diversas áreas.

As inscrições, que se encerram no dia 18 de abril, podem ser feitas pelo site: http://www.ipt.br/trabalhe/estagio.

As vagas fazem parte do programa IPT Novos Talentos, que busca criar oportunidades para os estudantes terem contato com situações profissionais reais. O estágio será realizado na sede do IPT, no campus da Cidade Universitária, em São Paulo. Os candidatos devem estar matriculados entre o segundo e o quinto ano de seus cursos. As jornadas de trabalho serão definidas de acordo com a carga horária disponível do candidato, o nível e ano de curso, variando de 40 a 120 horas mensais.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: Conhecimentos Específicos e Entrevista Técnica. O conteúdo programático das avaliações obedecerá à grade curricular do curso em formação.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio calculada por hora contratada com a área e terão direito aos benefícios de seguro contra acidentes pessoais, restaurante próprio do IPT, transporte em ônibus fretado ou auxílio-transporte, assistência médica ambulatorial e recesso remunerado de 30 dias, no caso de contrato igual ou superior a 12 meses.