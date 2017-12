Interessados em fiscalizar prova da Saresp ainda podem se inscrever

Quem tiver interesse em ser fiscal da prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) ainda pode se inscrever. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe até a próxima sexta-feira (10) o cadastro dos interessados. Em 2014, os exames para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio estão marcados para os dias 11 e 12 de novembro nas cinco mil escolas da rede estadual. A inscrição deve ser feita no Portal da Educação.

Podem participar da seleção, candidatos com nível superior completo em qualquer área de atuação ou cursando o último ano de graduação. É preciso também informar e-mail e telefone celular, possuir conta bancária em seu nome e não manter vínculo de trabalho com a rede estadual de ensino. Os interessados poderão escolher até três períodos (manhã, tarde e noite) de trabalho e garantir um benefício de R$ 360.