InterCement traz portugueses para estágio internacional

A InterCement, holding do Grupo Camargo Corrêa para os negócios de cimento, firmou convênio com o curso The Lisbon MBA, uma parceria entre a Universidade Católica Nova de Portugal e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), para receber estudantes portugueses no Brasil. Os dois primeiros profissionais de Portugal iniciam o intercâmbio de oito semanas em julho e vão rodar as fábricas da InterCement no País.

Durante o período em que estiverem no programa, os participantes terão a oportunidade de visitar as instalações da empresa, conhecer os mercados em que atuam e trabalhar em um ambiente multicultural e multidisciplinar, com troca de conhecimento e de experiências.