Inscrições para programa de intercâmbio para a China encerram-se segunda-feira

Por Marcelle Souza, especial para o Estadão.edu

Encerram-se nesta segunda-feira (16) as inscrições para a segunda edição do projeto de intercâmbio educacional para a China, que tem parceria com a University of International Relations (UIR). O programa é uma realização da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) e será realizado entre 5 de janeiro e 2 de fevereiro de 2010.

Durante o programa, os participantes têm aulas de mandarim diariamente, divididas em coletivas e de conversação individuais, lições sobre economia e Política chinesa, além de aulas de artes marciais.

Podem se inscrever alunos universitários e formados em qualquer área com inglês avançado.

Quem participou da primeira edição, em julho deste ano, garante que a experiência é muito interessante. “Já estudo mandarim há três anos, mas aqui no Brasil não tinha como exercitar muito. Lá tive a oportunidade de treinar melhor o idioma, porque você escuta e tenta falar o tempo todo. Já quem não sabia nada, teve a oportunidade de aprender a língua”, conta David Cechini, aluno de Matemática Aplicada da USP.

Acadêmica de Administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Daniela Margiota acrecenta que os professores estão acostumados com alunos estrangeiros e que o acompanhamento de monitores ajuda na aprendizagem.

Além das aulas no campus da universidade, os participantes também têm a oportunidade de saborear os pratos típicos da gastronomia chinesa e conhecer os principais pontos turísticos das cidades de Beijing, Xi’an e Harbinmuseus. Visitas que, para o estudante Rafael Simão, proporcionaram alguns dos melhores momentos da viagem. “Antes de ir pra China, eu não tinha idéia de como seria. Os chineses são educados e calorosos, muito parecidos com os brasileiros”, diz o aluno de Letras da USP e Direito do Mackenzie.

A primeira edição do intercâmbio foi realizada de 3 de julho a 2 de agosto de 2009 e reuniu um grupo de 33 pessoas. O próximo programa de intercâmbio será em janeiro e tem um investimento de US$ 5.280,00. O valor que pode sofrer reajustes de acordo com a cotação do dólar.Quem quiser se inscrever pode procurar por Marina Schwartzman no telefone (11) 3082-2636 ou pelo e-mail: marina.s@cbcde.org.br