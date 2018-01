Intercâmbio de férias promove imersão na cultura chinesa

A Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) realiza, em julho, a terceira edição do intercâmbio de férias na China, por meio de parceria com a principal universidade de Relações Internacionais daquele país, a University of International Relations (UIR).

A duração do programa, cujo objetivo é promover a imersão na cultura chinesa, será de quatro semanas. Nesse período, os participantes têm aulas de mandarim, artes marciais e política e economia da China.

Além das aulas no câmpus da UIR, os alunos terão oportunidade de conhecer pratos típicos da culinária chinesa, museus e pontos turísticos, como a Praça da Paz Celestial, a Cidade Proibida e a Grande Muralha.

Depois do curso, os participantes passarão três dias em Xangai, o centro econômico da China, onde visitarão a mais extravagante Exposição Mundial já realizada no planeta.

O programa custa US$ 5.690,00 e é voltado para universitários e profissionais formados em qualquer área e que dominem o inglês. As inscrições estão abertas até 7 de junho. O grupo deve sair de São Paulo no dia 2 de julho e retornar em 3 de agosto.

Nas edições anteriores – em julho de 2009 e janeiro de 2010 -, a CBCDE levou 50 estudantes à China, principalmente universitários.

Para informações e inscrições, fale com Marina Schwartzman no telefone (11) 3082-2636 ou através do e-mail marina.s@cbcde.org.br.

