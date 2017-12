Instituto Unibanco concede bolsas para pesquisas

O Instituto Unibanco recebe inscrições até o dia 20 de setembro para o Programa de Bolsas de Pesquisa 2011/2012. Os trabalhos devem ser relacionados com os temas de dois projetos do instituto, o Entre Jovens e o Jovem de Futuro.

Para se inscrever é necessário estar formalmente associado a uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC como pesquisador, professor ou professor assistente e ter título de mestre ou doutor em alguma área que se relacione com um dos temas pesquisados.

Os candidatos deverão escolher dois alunos de graduação para os auxiliarem na realização da pesquisa. Os inscritos devem submeter seus projetos conforme as orientações do edital, que está disponível no site do Instituto Unibanco. As vagas estão disponíveis para residentes de qualquer município do País.

O programa oferecerá um apoio financeiro mensal de R$ 2 mil para o perfil de pesquisador e de R$ 600 para cada auxiliar de pesquisa durante 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12.

Áreas temáticas:

1. Os fatores da gestão escolar que influenciam a melhoria do clima em escolas públicas participantes do Projeto Jovem de Futuro.

2. O efeito da supervisão técnica no alcance de resultados do Jovem de Futuro.

3. Estratégias de gestão e seu impacto na melhoria do rendimento dos alunos no Projeto Jovem de Futuro.

4. Práticas pedagógicas adotadas pelas escolas do Projeto Jovem de Futuro que levam os alunos a obterem melhores resultados escolares e o perfil dos professores com alunos de melhor desempenho.

5. Projeto Entre Jovens: perfil e trajetória dos alunos participantes.