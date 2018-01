Instituto tem bolsas de estudos para portadores de necessidades especiais

Portadores de necessidades especiais têm até este sábado, 30, para concorrer a 50 bolsas de estudos integrais oferecidas pelo Instituto Movimento Pró-Projetos (In-Pró). Eles poderão escolher entre cinco cursos a distância que visam a formar consultores de patrocínio na formatação de projetos de responsabilidade socioambiental.

Os cursos são online e, ao fim das atividades, os participantes recebem certificado e têm a chance de ser contratados pelo próprio instituto.

Para se inscrever, basta entrar no site www.institutomovimento.com.br, clicar no link Serviços e, em seguida, na opção In-Pró Educação. Preencha o formulário de inscrição completo e aguarde o contato do instituto para comunicação dos cursos disponíveis.

Segundo o diretor executivo da empresa, Márcio Godoy, o In-Pró fará uma avaliação técnica de cada aluno para uma pré-seleção e contratação futura. Os melhores alunos serão convidados a trabalhar no instituto ou em empresas parceiras.

“A função básica desta nova profissão é trabalhar na elaboração e formatação de projetos conforme as regras de incentivos fiscais e fontes de recursos nacionais e internacionais”, diz Godoy. “Falta mão de obra qualificada para atuar nessa área.”

Cursos disponíveis

Recursos estaduais e municipais

Apresenta os Estados e municípios brasileiros que possuem leis de incentivos fiscais e suas premissas para utilização.

Lei Rouanet

Apresenta a Lei Rouanet e suas diversas formas de elaboração de projetos, dá dicas de captação de recursos e premissas para formatação de projetos adequados à legislação.

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Informa as premissas para utilização da Lei Federal de Incentivo ao Esporte por meio do Ministério do Esporte. Os recursos são destinados, principalmente, a projetos de educação de base.

Lei Americana de Responsabilidade Social

Toda empresa com operações no Brasil e nos EUA que recolhe impostos ao Tesouro Americano pode utilizar até 10% dessas taxas na forma de renúncia fiscal, em favor de projetos responsabilidade social.

Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência

Toda empresa com mais de cem funcionários é obrigada a cumprir esta lei. Ou seja, 5% do quadro funcional desta companhia precisa ser ocupado por pessoas com deficiência física ou visual.

O In-Pró

Criado em 1997, o Instituto Movimento Pró-Projetos é uma empresa brasileira de consultoria corporativa. O foco de seu negócio é a identificação de oportunidades para a utilização de leis de incentivos fiscais, fontes nacionais e internacionais de recursos em projetos nas áreas de esportes, responsabilidade social, meio ambiente, ciência e tecnologia, geração de renda e cultura.