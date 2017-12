Instituto oferece curso gratuito de chinês para estudantes da rede pública

SÃO PAULO – As inscrições para as turmas do curso de chinês do Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista (Unesp) do primeiro semestre de 2017 estão abertas. As matrículas devem ser feitas pelo site do instituto até 24 de fevereiro.

O Instituto Confúcio na Unesp oferece vagas gratuitas para estudantes da rede pública municipal e estadual a partir de 12 anos, incluindo alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

As aulas terão início no dia 17 de fevereiro e serão ministradas na sede do Instituto Confúcio na Unesp, na Rua Dom Luís Lasanha, número 400, esquina da Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Investimento. Para o público em geral, o custo do curso de chinês é de R$ 140,00 por semestre. Segundo a instituição, que não tem fins lucrativos, as taxas cobradas são para cobrir parte da manutenção do projeto. O Instituto Confúcio oferece descontos progressivos a alunos que indicam amigos.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo e-mail secretaria@institutoconfucio.unesp.br ou pelo telefone (11) 2066-5950.

Sobre o Instituto Confúcio na Unesp. O Instituto Confúcio na Unesp foi o primeiro a ser instalado no Brasil, em 2009, e já atendeu mais de 4 mil pessoas, entre alunos da Unesp, estudantes do ensino básico e fundamental das escolas públicas e membros da comunidade nas 13 cidades do Estado de São Paulo onde atua – a capital e 12 dos municípios do interior nas quais a Unesp mantém unidades de ensino (Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Ilha Solteira, Jaboticabal, Jacareí, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e São José dos Campos).