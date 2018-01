Instituto oferece 225 bolsas de estudos em colégios particulares de SP e Rio

SÃO PAULO – Termina nesta sexta-feira, 15, as inscrições do processo seletivo do Ismart (Instituto Social para Motivas, Apoiar e Reconhecer Talentos) que oferece 225 bolsas de estudo integrais em escolas particulares de excelência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Podem se candidatar às vagas alunos matriculados no 7º ano e no 9º ano do ensino fundamental, com perfil de alto rendimento escolar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site do Ismart.

Para participar do processo seletivo, o aluno deve vir de família com renda per capita de até dois salários mínimos (ou seja, renda de no máximo R$ 1.760,00 por pessoa). Ele precisa ainda ter idade adequada à série (no máximo 13 anos completos, se matriculado no 7º ano, e no máximo 15 anos completos, se matriculado no 9º ano). O último critério é o de não haver repetência no histórico escolar.

O processo seletivo tem cinco etapas: teste online, prova presencial, entrevista individual, visita domiciliar e dinâmica de grupo. A inscrição pode ser feita pelo próprio candidato ou por um professor que deseje indicar seus alunos.

Para os alunos do 7º ano, o Ismart oferece o Projeto Alicerce, um cursinho preparatório para o ensino médio, com dois anos de duração, cujas aulas ocorrem no contraturno da escola pública. Para os alunos do 7º ano, são ofertadas 55 vagas em São Paulo, 40 em São José dos Campos e 35 no Rio de Janeiro, em colégios como Bandeirantes, Objetivo e Santo Américo.

Já os estudantes do 9º ano aprovados no processo seletivo terão bolsa para cursar o ensino médio nas escolas particulares parceiras do Projeto Bolsa Talento. Para essa etapa, são oferecidas 40 vagas em São Paulo, 10 em Cotia, 10 em Sorocaba e 35 no Rio de Janeiro, em colégios como Poliedro, Etapa e Lourenço Castanho.

Os alunos selecionados recebem uma bolsa de estudos integral, que compreende uniforme e material didático e ajuda de custo para transporte e alimentação. Após concluírem o ensino médio, os estudantes podem participar ainda do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior do Ismart e ganhar uma bolsa-auxílio.

Programa. O instituto tem atualmente 777 bolsistas entre o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. Eles estudam em 18 escolas diferentes nas cidades de São Paulo, São José dos Campos, Cotia, Sorocaba e Rio de Janeiro. Outros 339 bolsistas do Ismart já estão na universidade, matriculados em instituições de excelência do Brasil e dos Estados Unidos, como Harvard, Stanford e Dartmouth.