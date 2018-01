Instituto Nextel oferece curso para coordenadores e educadores sociais

Estão abertas as inscrições para o curso de gestão de desenvolvimento de projetos sociais “Formação para coordenadores e educadores sociais”, que ocorre no sábado, dia 29 de setembro, das 9h às 17h, em São Paulo. O evento é direcionado a orientadores e educadores sociais, com foco em ações educativas.

O workshop é oferecido pelo Instituto Nextel, ONG voltada para capacitação profissional e formação integral de jovens em situação de risco social.

O objetivo é oferecer ferramentas de gestão educacional para projetos sociais. O conteúdo foca dois temas, Marco Legal da Assistência Social e Ferramentas para Processos Administrativos, Pedagógicos e Avaliativos. O conteúdo programático do curso vem sendo desenvolvido desde 2007. Esta é a primeira edição do evento.

As aulas serão ministradas por Ednalva dos Santos, coordenadora de programas e projetos sociais, com a coordenação de Wandreza Ferreira, especialista em Responsabilidade Social Corporativa. “O curso é uma oportunidade para capacitarmos profissionais da área de responsabilidade social, como foco em educação, setor que requer equipes cada vez mais mais preparadas, com conhecimentos técnicos para que os projetos sociais ganhem mais solidez”, diz Wandreza.

Serviço

Curso de formação para coordenadores e educadores sociais

Data: 29 de setembro (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Edifício São Luís, Avenida Paulista, 2.300 – 6º andar, sala Moema

Valor: R$ 550,00

Para se inscrever mande e-mail para: cursodeformacao@institutonextel.org.br. Vagas limitadas