Instituto Neurociências de Natal anuncia criação de doutorado

Foto: Vlademir Alexandre/AE

O Instituto Internacional de Neurociências de Natal (IINN-ELS), chefiado por Miguel Nicolelis, terá, a partir de 2012, seu próprio doutorado. A inovação faz parte do programa de Escolas de Altos Estudos, desenvolvido pelo Ministério da Educação para incentivar a produção científica nacional. Em um primeiro momento, as áreas de estudo serão Neurociências, Neurotecnologia, Neuroengenharia e Neuroeducação.

O curso de pós-graduação tem o objetivo de formar cientistas que atuarão nos projetos do IINN-ELS, entre eles o Walk Again Project (projeto Andar de Novo), cuja meta é fazer um jovem paraplégico dar o pontapé inicial da Copa 2014. O doutorado do IINN-ELS será o primeiro programa de pós-graduação internacional da neurociência brasileira.

As normas e o processo de seleção de candidatos para o doutorado devem ser anunciados até o final do ano. Todos os candidatos selecionados receberão bolsas de estudos e a oportunidade de estagiar nos melhores laboratórios de neurociência do mundo, segundo o instituto.