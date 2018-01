Instituto Ling oferece bolsas de estudos a mestrandos

Jovens de todo o País que pretendem cursar mestrado no exterior já podem se candidatar a uma das bolsas de estudo oferecidas pelo Instituto Ling.

As bolsas são direcionadas aos cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA) e Direito Internacional (LLM) nas melhores universidades dos EUA e Europa. Há também bolsas de mestrado em Engenharia (MsC) no Illinois Institute of Technology (IIT).

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos: ser brasileiro, ter sido aceito em uma escola internacional de primeira linha (de acordo com os rankings publicados por revistas especializadas) e comprovar a necessidade do benefício. As bolsas são parciais e disponibilizadas somente na segunda metade do curso.

As inscrições estarão abertas até 15 de maio. Mais informações podem ser encontradas no site www.institutoling.org.br ou pelo e-mail instituto.ling@petropar.com.br.