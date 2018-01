Instituto de Israel oferece bolsas para curso em julho

O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil lançou um concurso que premiará seis estudantes brasileiros com uma viagem para participar do International Summer Science Institute, curso realizado durante o mês de julho no Instituto Weizmann, em Rehovot (Israel). Os participantes terão à sua disposição modernos laboratórios nas áreas de bioquímica, matemática, ciência da computação e física. Além disso, participarão de seminários de pesquisa. Após três semanas de trabalho laboratorial, o grupo irá para o deserto, próximo ao Mar Morto, para estudos de biologia, geografia, história e arqueologia.

Esta é a quinta edição do concurso. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o primeiro ano do ensino superior. É essencial o domínio do inglês.

Para participar do processo seletivo é necessário preencher a ficha de inscrição disponível no site www.amigosdoweizmann.org.br/issi. Também se exige a elaboração de uma redação em inglês que deverá ser enviada até o dia 26 de março para os organizadores. O tema da redação é “Três sugestões para melhorar a vida dos brasileiros através da ciência”. A segunda fase do processo inclui entrevista individual com os candidatos aprovados na primeira fase, em São Paulo.

O Instituto Weizmann abriga mais de 2,5 mil cientistas, inclusive prêmios Nobel. Nos últimos anos, obteve resultados inovadores em pesquisas sobre doenças como o câncer e a esclerose múltipla. O curso oferecido em julho pelo instituto costuma reunir 70 estudantes de vários países do mundo.