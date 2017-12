Instituto da Unesp oferece curso de chinês

Estão abertas inscrições para o curso de chinês do Instituto Confúcio, na Universidade Estadual Paulista. Apesar de ser pago, há vagas e material gratuitos para estudantes da rede pública estadual a partir de 12 anos. Interessados devem procurar a instituição até o dia 13 de março.

Há três horas de aula por semana, organizadas em módulos semestrais de 50 horas, com diversas opções de horário, incluindo sábados. A ênfase é na conversação, dirigida para aspectos práticos do dia a dia, mas o aluno também aprende desde o início a leitura e a escrita dos ideogramas.

As aulas serão ministradas na sede do Instituto Confúcio – dentro do campus universitário da Unesp, à Rua Dom Luís Lasanha, 400, esquina da Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

Informações e matrículas pelo site www.institutoconfucio.unesp.br. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secretaria@institutoconfucio.unesp.br ou pelo telefone (11) 2066-5950.