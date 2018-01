Instituto dá bolsas para profissionais da área de TIC

Profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm a chance de concorrer a bolsas de estudo no Instituto Internacional de Ciências da Computação (ICSI), sediado em Berkeley, na Califórnia. O projeto é uma parceria do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que têm entre suas metas fomentar a inovação em busca do aumento competitividade do País.

Organizações brasileiras que tenham doutores e doutorandos na área de TI podem indicar profissionais para particiar do programa. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de novembro. Os candidatos pré-selecionados pelo comitê técnico serão notificados até 1º de dezembro para solicitação de documentos.

As propostas serão avaliadas de acordo com a consistência entre os objetivos do edital e do projeto sugerido. Outro ponto que será levado em conta é o impacto dos possíveis resultados e sua relevância para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, especificamente as prioridades definidas no programa da Política de Desenvolvimento Produtivo do Brasil. Também será avaliado o currículo do candidato. Todos os documentos devem ser escritos em inglês.

O Programa

A bolsa para cada candidato selecionado terá o valor de US$ 3 mil por mês. O edital para apresentação de propostas de projeto por parte de instituições industriais, de negócios e de pesquisa, já está disponível no site www.mbc.org.br. Para esclarecimentos e mais informações, entrar em contato com o MBC pelo telefone (61) 3329 2101 ou pelo e-mail icsi@mbc.org.br.