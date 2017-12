Instituto Butantan oferece programação gratuita neste final de semana

O Instituto Butantan, da Secretaria de Saúde, fará parte da primeira virada científica que ocorre neste final de semana em São Paulo. Atividades gratuitas estão previstas para sábado e domingo, na Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste da capital.

No sábado, os três museus do Instituto terão entrada gratuita e ficarão abertos das 9h às 16h30. Ingressos deverão ser retirados na bilheteria da instituição até às 16h – o portão ficará aberto para pedestres durante todo o evento.

No Museu Biológico, o público poderá conhecer um acervo vivo, com exemplares de serpentes, aranhas e escorpiões. No Museu de Microbiologia, os visitantes encontrarão atividades interativas e modelos tridimensionais de bactérias, vírus e protozoários. Já no Museu Histórico, poderão conhecer um pouco da história da instituição e da saúde pública do País.

Haverá ainda uma oficina sobre observação e fotografia de aves, que acontecerá no auditório do Instituto de Física da USP, das 13 às 17h.

No domingo, 12, às 7h, terá início um passeio guiado por ornitólogos do Instituto para observar algumas das 120 espécies de aves associadas à Mata Atlântica presentes no parque. As vagas, tanto para a oficina quanto para o passeio, são limitadas e requerem inscrição prévia.

Outras informações da programação podem ser obtidas neste endereço: www.prceu.usp.br/viradacientifica