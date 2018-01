Instituto abre inscrições para bolsas de estudos em colégios particulares

O Instituto Ismart recebe até 12 de junho inscrições para o processo seletivo que escolhe alunos da rede pública de ensino para 200 bolsas de estudo em escolas particulares de excelência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Podem se candidatar alunos dos 7.º e 9º anos do ensino fundamental. Os candidatos precisam ter “perfil de alto rendimento escolar e motivação”, segundo o instituto.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site www.ismart.org.br.

Para os alunos do 7º ano, o Ismart oferece o projeto Alicerce, um cursinho preparatório para o ensino médio, com dois anos de duração, cujas aulas ocorrem no contraturno da escola pública. Já os estudantes do 9º ano aprovados no processo seletivo terão bolsa para cursar o ensino médio nas escolas particulares parceiras do Projeto Bolsa Talento.

Os alunos selecionados em qualquer um dos projetos recebem bolsa de estudos integral, uniforme, material didático e ajuda de custo para transporte e alimentação. Após concluírem o ensino médio, os estudantes podem ganhar uma bolsa-auxílio de um salário mínimo para cursar a faculdade e participar do Programa de Desenvolvimento de Universitários do Ismart.

O processo seletivo tem cinco etapas: teste online, prova presencial, entrevista individual, visita domiciliar e dinâmica de grupo. A inscrição pode ser feita pelo próprio candidato ou por um professor que deseje indicar seus alunos.

Os colégios parceiros do Projeto Alicerce são: Bandeirantes e Objetivo (São Paulo); Objetivo e Poliedro (São José dos Campos); e pH e São Bento (Rio de Janeiro). O aluno aprovado para o Projeto Bolsa Talento poderá cursar o ensino médio em uma das seguintes escolas em São Paulo (Arquidiocesano, Etapa, Lourenço Castanho, Móbile, Objetivo ou Poliedro), Cotia (Sidarta), Sorocaba (Uirapuru) e Rio de Janeiro (Pensi ou pH).

Criado em 1999, o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que identifica jovens talentos de baixa renda e lhes concede bolsas em escolas particulares de excelência e o acesso a programas de desenvolvimento e orientação profissional, do ensino fundamental à universidade.