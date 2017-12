Insper terá Fórum de Políticas Públicas em São Paulo

O 1º Fórum Insper de Políticas Públicas será realizado no câmpus da instituição, no dia 5 de setembro. O evento vai reunir pesquisadores renomados da América Latina e Estados Unidos para debater temas organizados em três eixos centrais – crime, educação e política monetária e fiscal.

Realizado pelo Centro de Políticas Públicas (CPP) da instituição, o fórum contará com a presença do professor Flavio Cunha, da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, na abertura do segundo painel do encontro. Flavio é PhD pela Universidade de Chicago e foi orientado por James Heckman (Prêmio Nobel de Economia, em 2000), com quem realiza pesquisas sobre a importância de políticas públicas direcionadas à primeira infância para o pleno desenvolvimento humano.

Outros que também vão debater em mesa-redonda são os pesquisadores José Francisco Soares (Membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação), Fernando Veloso (Instituto Brasileiro de Economia – FGV/Rio) e Naercio Menezes Filho (professor do Insper). A plateia poderá participar com perguntas. O fórum é uma atividade grátis do Insper e aberta a todos os interessados.

1º Fórum Insper de Políticas Públicas

Data: 5/9 (segunda-feira)

Horário: 9h às 16h15

Local: Câmpus Vila Olímpia – Rua Quatá, 300 (São Paulo-SP)

Outras informações: http://blog.insper.edu.br/cpp/