Insper sedia seminário sobre volência em São Paulo

No próximo dia 15 de junho, o Insper sediará o seminário “Vitimização em São Paulo”, em que serão apresentadas as pesquisas vencedoras do concurso promovido pelo Centro de Políticas Públicas (CPP) Os Determinantes da Vitimização em São Paulo ao longo do Tempo.

A palestra de abertura será ministrada por Ernesto Schargrodsky, da Universidade Torcuato di Tella, um dos maiores especialistas em criminalidade na América Latina. Ele falará sobre o cenário criminal latino americano, com intermediação de João Manuel Pinho de Mello, da PUC-RJ.

O concurso foi lançado em abril de 2010, com o objetivo de incentivar estudos que visem analisar os determinantes da vitimização, a partir de bases de dados coletados pelo CPP, e contribuir para melhorias na cidade de São Paulo.As vagas para o seminário são limitadas e interessados devem fazer inscrição pelo site www.insper.edu.br, na seção Eventos.