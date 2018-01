Insper recebe certificação internacional

O Insper acaba de receber a mais importante certificação internacional de escolas de negócios, outorgada pela AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Atualmente, 607 escolas de negócios em 38 países possuem o credenciamento, ou o equivalente a 5% das escolas de negócios do mundo. Desse total, apenas 12 na América Latina e duas no Brasil.

A certificação contribui para transformar o Brasil em um centro internacional de educação de negócios, ampliando as oportunidades de intercâmbio de alunos, professores e de produção de conhecimento, por meio de pesquisa acadêmica. Fundada em 1916, a AACSB International é mais antiga associação de escola de negócios do mundo. A certificação concedida pela AACSB é considerada a mais importante e a de maior reconhecimento entre as instituições de ensino de negócios.