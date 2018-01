Insper realiza Fórum de Educadores

A importância das dinâmicas da sala de aula para a formação dos futuros profissionais é o tema principal da primeira edição de 2011 do Fórum de Educadores, evento que o Insper promove no próximo sábado, dia 16 de abril, às 9h. Nesta edição, o debate sobre temas relacionados ao ensino e educação será realizado em parceria com o Ismart, Instituto Social Para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos.

A discussão será baseada nas técnicas apresentadas no livro de Doug Lemov, Aula Nota 10, traduzido pela Fundação Lemann. O livro traz 49 técnicas para que os professores tenham sucesso em fazer os alunos aprenderem, além de outras relacionadas à dinâmica professor-aluno em sala de aula. As vagas são gratuitas e limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Insper. O encontro acontece no auditório do Insper, na Rua Quatá, 300, Vila Olímpia.