Insper realiza debate sobre o sistema eleitoral brasileiro

O Insper e a Fundação Estudar dão continuidade à série de encontros sobre “Educação Política” nesta quinta-feira, dia 29, com um debate sobre o sistema eleitoral brasileiro. O cientista político Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), e Daniel Bramatti, repórter do Estado, vão discutir a organização dos partidos e o financiamento de campanhas, entre outros assuntos.

Este é o segundo de três eventos com o objetivo de promover o debate sobre política e eleições no ambiente universitário. Na semana passada, os palestrantes falaram sobre a estrutura e o funcionamento do sistema político brasileiro.

Na última sessão, marcada para o dia 10 de maio, parlamentares de diferentes partidos vão discutir quais são as políticas necessárias para o desenvolvimento do País nos próximos anos.

Todos os painéis serão realizados no câmpus do Insper (R. Quatá, 300, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo). São 90 vagas para este encontro e 250 para o último. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site do Insper.

Educação Política é tema de evento no Insper