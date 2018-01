Insper lança curso que ensina a gerenciar contratos

O Insper está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro para o curso de curta duração ‘Gestão Estratégica de Contratos’. O programa tem o objetivo de capacitar empreendedores, gestores e profissionais que trabalham em áreas como compras, logística, prestação de serviços e terceirização a gerenciar questões contratuais, desde a elaboração à rescisão, reduzindo eventuais riscos que podem surgir neste ambiente.

Clique aqui para se inscrever

O programa é baseado em casos já decididos do poder Judiciário, além de experiência em gestão de contratos nas empresas e na interação com departamento jurídico e assessores externos. Também apresenta dicas práticas sobre relacionamento com repartições públicas. As aulas usam a metodologia do estudo de casos, e propõe a troca de experiências sob o ponto de vista preventivo, jurídico, ético, econômico e social.