Insper e IE vão lançar curso para executivos top

O Insper e a IE Business School, da Espanha, vão lançar em 2012 o programa Senior Management Program (SMP), voltado para profissionais com cargos de alta direção. O curso terá duas semanas de duração, com aulas em São Paulo e Madri previstas para começarem no segundo semestre. O SMP é mais uma iniciativa realizada em parceria pelas escolas de negócios visando a promover a interação entre alunos e professores dos dois países.

O SMP será voltado para o desenvolvimento de competências como pensamento crítico e resolução de problemas, com o objetivo de preparar os executivos para a tomada de decisão em ambientes de alta pressão. Ao longo do curso, os alunos vão ter módulos sobre estratégia e liderança em níveis local e global.

Para o diretor acadêmico de educação executiva do Insper, Luca Borroni, mesmo executivos de “alto naipe” ainda precisam rever alguns conceitos e conhecer boas práticas. Por isso, diz, o curso vai valorizar a troca de opinião entre os alunos.

“O curso não acontece sem a participação dos alunos”, afirma Borroni. “Muitas vezes eles têm experiências brilhantes para contar. Neste caso, os professores são apenas facilitadores da conversa.”

Metade das aulas será no Brasil e a outra, em Madri. Segundo o diretor do Insper, os professores vão manter contato permanente e existe a possibilidade de o curso ser ministrado em inglês. O valor do SMP ainda não foi estipulado.

“A nossa vontade não é simplesmente ensinar, mas chamar a atenção do executivo para temas importantes de ele resgatar”, conclui Borroni.