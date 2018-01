Insper divulga gabarito e cadernos de provas

O Insper divulgou o gabarito oficial e os cadernos de provas do vestibular do 2º semestre de 2012. Os arquivos estão disponíveis no site da escola: http://www.insper.edu.br/vestibular/gabaritos-e-resultados.

O vestibular de meio de ano da instituição aconteceu no último domingo, 10. Pela manhã, os candidatos responderam a 30 questões objetivas de português e fizeram duas redações. À tarde, foram 35 perguntas de análise quantitativa e lógica.

A primeira lista de aprovados será divulgada em 26 de junho. No total, são oferecidas 150 vagas em Administração e 75 em Economia.