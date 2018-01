Insper abre inscrições para MBA em gestão de saúde

O Insper está com inscrições abertas para a turma 2010 do MBA Executivo em Gestão de Saúde HIAE – Insper, até o dia 29. O curso é uma parceria entre a escola e o Hospital Israelita Albert Einstein.

Os candidatos devem ter diploma superior e serão selecionados via processo seletivo. O curso tem carga horária de 600 horas. As aulas começam no dia 19 de julho e serão ministradas às segundas-feiras e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30.

O formulário online de admissão e mais informações estão disponíveis no site do Insper.