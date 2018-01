Insper abre curso para estrangeiros interessados em investir no Brasil

Estão abertas as inscrições para um novo curso voltado aos executivos que tenham interesse em investir no Brasil. O programa Brazil: An Inside View, será desenvolvido pelo Insper em parceria com a escola espanhola IE Business School. As aulas vão ocorrer entre os dias 15 e 18 de maio, em São Paulo.

Segundo o Insper, as aulas têm como objetivo apontar as oportunidades de negócios no País em áreas estratégicas como energia, infraestrutura e construção. O curso inclui visitas a empresas e eventos culturais.

A escola de negócios diz que os professores vão traçar um panorama da economia brasileira e sobre incentivos a novos investimentos. Além disso, serão mostradas durante o curso as estratégias de marketing de sucesso utilizadas no mercado consumidor interno e o comportamento da cultura e do ambiente corporativo brasileiro.

Também podem se inscrever executivos interessados em fazer negócios com empresas brasileiras, além de expatriados que já trabalhem aqui e que desejem melhorar suas relações de negócios.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações no site http://site.insper.edu.br/brazil-inside-view/.