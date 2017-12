Inscritos no Enem já podem consultar locais de prova

Por Elida Oliveira

Já está no site do Inep a relação dos locais em que os inscritos farão as provas do Enem nos dias 3 e 4 de outubro. O endereço é http://sistemasenem2.inep.gov.br/enemLocalProva/

Para acessar a informação, basta fornecer o número do CPF; o número de acompanhamento da inscrição ou preencher os dados cadastrais com nome, data de nascimento, estado em que mora e o nome da mãe.

O sistema ficará disponível até o último dia da realização do Exame, 4 de outubro.

SMS

Além do site, os estudantes que informaram um número de telefone celular ao se inscrever receberão a partir hoje o número de inscrição e local de prova por SMS. Serão 10 milhões de mensagens via celular ao longo da divulgação do Enem.

“Vamos usar a tecnologia para aumentar as opções para o aluno receber informações sobre a prova. Agora temos o correio, internet e celular”, disse Reynaldo Fernandes, presidente do Inep e coordenador do Enem. Para ele, dispor de vários canais de informação evita transtornos, como a greve dos Correios.

De acordo com o Inep, a estimativa é enviar de quatro a cinco mensagens via SMS até a data da realização do exame.

“Já começamos a mandar mensagens para os inscritos com o local da prova, e o envio se estende ao longo de toda a semana”, afirmou Fernandes.