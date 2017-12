5 opções em Medicina

“Minha semana foi boa, passou mais rápido do que eu havia pensado. Fiz um simulado no domingo do dia 30, outro no dia 6. Por conta das provas, achei que ficaria cansada, mas não fiquei. Tinha muitas coisas para fazer.

Era semana de inscrições para os vestibulares e eu me inscrevi para o curso de Medicina na USP, Unesp, Unicamp, Unifesp e UFSCar. Tenho uma idealização maior pela Paulista (Unifesp), já fui visitar o câmpus e fico me imaginando naquele prédio. Ano passado cheguei bem perto da aprovação, então ficou aquele gostinho de ‘quase’. Passar na USP seria muito bom, mas a vaga parece mais distante.

Na sexta-feira antes do feriado eu tive uma crise de rinite que me obrigou a faltar à aula. Acho que foi por essa mudança de tempo, a minha imunidade ficou baixa. Fiquei em casa descansando, assistindo televisão como se estivesse de férias. Depois, tive que repor tudo.

Aproveitei para conversar com uma grande amiga, que não vejo há muito tempo. Temos essa amizade desde a 5ª série, mas no ano passado ela foi morar em Bauru para estudar na Unesp e a gente já não pode se falar tanto – um pouco pela distância, um pouco por essa minha rotina de estudos. Desta vez foram pelo menos duas horas ao telefone para colocar o assunto em dia.

No sábado meu namorado e os pais dele vieram assistir ao jogo da seleção aqui em casa, comigo e meus pais. Ficou um clima gostoso de pré-feriado, não fosse a prova que eu teria que fazer no dia seguinte.

Na segunda-feira eu não tive aula e aproveitei para rever minha tia e minha avó. Elas não moram longe, mas eu nem sempre consigo vê-las porque passo muito tempo no cursinho. Deu para matar as saudades. Como diz a minha avó, é só por um período e, depois, eu serei recompensada.”