Inscrições para vestibulinho das Etecs vão até quinta-feira

Terminam no próximo dia 24 de outubro, às 15h, as inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza (Etecs). As vagas são para o primeiro semestre de 2014. O exame será realizado no dia 1º de dezembro, às 13h30.

Ao todo, serão oferecidas 88.743 vagas – 61 mil para o ensino técnico, 16.113 para o técnico integrado ao ensino médio e 11.630 para o ensino médio.

Do total de vagas para os cursos técnicos, 58.287 são destinadas às 211 Etecs, 96 classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec), 106 escolas estaduais e 22 Centros Educacionais Unificados (CEUs). Outras 2.713 vagas serão oferecidas na modalidade semipresencial por meio do Telecurso TEC.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site www.vestibulinhoetec.com.br. O candidato deverá indicar, no cadastro, o curso e a escola técnica onde pretende estudar. A taxa de inscrição é de R$ 25 e deverá ser paga até o dia 24.

Os estudantes que cursaram integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas e/ou que sejam afrodescendentes podem se inscrever no Sistema de Pontuação Acrescida, que acrescenta pontos à nota final do aluno na prova.

Poderão ser acrescidos 3% para o candidato que se declarar afrodescendente, 10% para aquele que declarar ter cursado integralmente o ensino fundamental em instituições públicas e 13% para o candidato que atender cumulativamente os dois critérios anteriores. Não se aplicará, contudo, o Sistema de Pontuação Acrescida para os candidatos inscritos para as vagas remanescentes.

Inédito. Entre os 115 cursos técnicos do processo seletivo do primeiro semestre de 2014, um é inédito: Biblioteca, na Etec Parque da Juventude, em Santana, na zona norte.

Além disso, cursos técnicos com foco em empreendedorismo serão dados na Escola de Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), no centro de São Paulo. Também passam a ser oferecidos cursos técnicos integrados ao ensino médio de Contabilidade (capital) e Secretariado (Itu e capital); e cursos técnicos integrados ao ensino médio de Contabilidade (Piedade) e Edificações (capital), na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).