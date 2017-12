Inscrições para Vestibular Unifesp 2011 começam amanhã

Os interessados nas carreiras com duas fases no Vestibular 2011 da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) poderão se inscrever entre 1º e 30 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp. As carreiras são oferecidas em Diadema, Guarulhos e São Paulo. As inscrições poderão ser feitas até 30 de setembro, por meio deste site. A taxa é de R$ 80,00. As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de dezembro na capital e em cidades do interior de São Paulo.

Para participar, os candidatos deverão assinalar na ficha de inscrição seu número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010, pois a nota deste fará parte da composição final de sua pontuação no Vestibular Unifesp 2011.

Os 15 cursos disponíveis com duas fases são para as cidades de São Paulo (Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina), Diadema (Ciências Biológicas e Engenharia Química) e Guarulhos (Letras , com opção de bacharelado ou licenciatura em português, inglês, espanhol ou francês). São oferecidas 628 vagas, sendo 572 pelo sistema universal e 56 pelo sistema de cotas (vagas destinadas a candidatos de cor ou raça preta, parda ou indígena, e que tenham cursado o ensino médio em escola pública municipal, estadual ou federal).