Inscrições para vestibular do Centro Universitário Senac vão até dia 19

As inscrições para o vestibular de inverno do Centro Universitário Senac terminam dia 19. Os candidatos ao processo seletivo poderão optar entre 30 cursos nas áreas de comunicação e artes, design e arquitetura, administração e negócios, tecnologia da informação, meio ambiente, saúde e turismo, hotelaria e gastronomia. Ao todo, são oferecidas 1.340 vagas para os câmpus Santo Amaro, na zona sul da capital, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, ambos no interior do Estado.

A taxa de inscrição é de R$ 80. A prova será realizada em 2 de julho. O resultado sai dia 13 e as matrículas devem ser feitas nos dias 15 e 16 de julho.

Para se inscrever, obter mais informações sobre os cursos e ler o edital do vestibular, basta acessar o site www.sp.senac.br/vestibular.