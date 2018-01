Inscrições para vestibular da Trevisan até dia 30

Se ingressar em uma faculdade da área de negócios é o objetivo, as incrições para os cursos da Trevisan (faculdade que surgiu de uma empresa) vão até o dia 30 de novembro. O processo seletivo, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, é para as carreiras de Administração, Ciências Contábeis, Marketing e Relações Internacionais.

As incrições devem ser feitas pela internet, pelo site da instituição . A taxa para os interessados é de R$ 120, e pode ser paga por boleto ou cartão de crédito. Além do pagamento deste valor, é necessário preencher a ficha disponibilizada na página.

O vestibular da insituição, aplicado no sábado, 03, entre 10 e 13h30, é composto de 50 questões objetivas de Português, Matemática, Inglês, História,Geografia, atualidades e raciocínio lógico, além de uma redação sobre o filme “Rede Social”. Este ano, a instituição vai utilizar as notas do Enem de 2009 e 2010.

E os alunos do PROUNI e do FIES também terão acesso à vagas. Além disso, a faculdade oferece alguns sistemas de bolsas. Outra possibilidade da Trevisan é reduzir o tempo de graduação na área de Ciências Contábeis para profissionais de Administração, Economia e Direito, diante de análise curricular.

O resultado do processo seletivo deve sair no dia 7 de dezembro, a partir das 16 horas, no próprio portal da Trevisan Escola de Negócios.

Serviço:

Processo seletivo da Trevisan:

Inscrições: Até dia 30/11/2011

Como se inscrever: (www.trevisan.edu.br/inscricoes).

Valor: R$ 120

Prova: Dia 03/12/2011, de 10 às 13h30

Local de prova em São Paulo: Rua Bela Cintra, 934, Cerqueira César

Mais informações: (11) 3138-5200